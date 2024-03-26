Üreticinin sorununa köklü çözüm! "Elmalı'da üretim, planlama ve işbirliği merkezi kuracağız"

Üretim giderek zorlaşıyor, köyler boşalıyor. Vatan Partisi Elmalı Belediye Başkan Adayı, Ulusal Kanal Batı Akdeniz temsilcisi Devrim Aşkın Karasoy, köylerde üreticilerle bir araya gelip, dertleşiyor, sorunlara kalıcı çözümleri anlatıyor. Karasoy, “Üreticisi borç içinde olan belediye kabul edilemez” dedi, Elmalı Ovasını üretimle yeniden ayağa kaldırmak için vatandaşlardan yetki istedi.

Antalya’nın üretim merkezlerinden Elmalı ilçesinde üreticiler dertli. Gelmiş geçmiş belediyeler, üreticinin halinden bihaber.

Vatan Partisi Elmalı Belediye Başkan Adayı Devrim Aşkın Karasoy, Elmalı’nın köylerini karış karış dolaşıyor. Üretim giderek zorlaşıyor, köyler boşalıyor.

Üreticiler daha fazla üretmek ve hakkını almak istiyor. Maliyetler artarken, ürün fiyatı düşüyor.

Topraksız köylüler, kendi topraklarında üretmek istiyor.

Karasoy, Elmalı Ovasını üretimle yeniden ayağa kaldırmak için vatandaşlardan yetki istedi.