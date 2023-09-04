1 bebeğin kaybolduğu Aksaray sel felaketinden yürek yakan görüntüler

Aksaray'da dün gece yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 bebeğin de kaybolduğu sel felaketinin ardından bebeğin aranmasına devam edilirken gün ağarınca selin verdiği hasarlar gün yüzüne çıktı. Dron ile görüntülenen afetin izleri selin şiddetini gözler önüne serdi.

1 bebeğin kaybolduğu Aksaray sel felaketinden yürek yakan görüntüler
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Aksaray’da dün gece yaşanan sel felaketinin ardından afetin açtığı zararlar gün ağarınca ortaya çıktı. Havadan dron ile görüntülenen bölgede kayıp olan bebeğin arama çalışmaları halen devam ederken, 1 kişinin yaşamını yitirdiği olayda zarar tespit çalışmaları da halen devam ediyor.

1 bebeğin kaybolduğu Aksaray sel felaketinden yürek yakan görüntüler - Resim : 1

AKSARAY SEL FELAKETİNDEN YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜLER

2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği, 3 aylık bebeğin halen kayıp olduğu olayla ilgili İl Afet Acil Durum (AFAD) başta olmak üzere Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), itfaiye, jandarma, polis ve birçok kurum personeli arama çalışması yapıyor.

1 bebeğin kaybolduğu Aksaray sel felaketinden yürek yakan görüntüler - Resim : 2

1 bebeğin kaybolduğu Aksaray sel felaketinden yürek yakan görüntüler - Resim : 3

1 bebeğin kaybolduğu Aksaray sel felaketinden yürek yakan görüntüler - Resim : 4

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