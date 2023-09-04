1 bebeğin kaybolduğu Aksaray sel felaketinden yürek yakan görüntüler

Aksaray’da dün gece yaşanan sel felaketinin ardından afetin açtığı zararlar gün ağarınca ortaya çıktı. Havadan dron ile görüntülenen bölgede kayıp olan bebeğin arama çalışmaları halen devam ederken, 1 kişinin yaşamını yitirdiği olayda zarar tespit çalışmaları da halen devam ediyor.

AKSARAY SEL FELAKETİNDEN YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜLER

2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği, 3 aylık bebeğin halen kayıp olduğu olayla ilgili İl Afet Acil Durum (AFAD) başta olmak üzere Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), itfaiye, jandarma, polis ve birçok kurum personeli arama çalışması yapıyor.