11 İlde Dolandırıcılık Operasyonu! 15 Zanlı Tutuklandı

Konya merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

11 İlde Dolandırıcılık Operasyonu! 15 Zanlı Tutuklandı
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Yurt genelinde dolandırıcılıkla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Son olarak, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından villa kiralamak isteyenleri dolandırdıkları öne sürülen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Ekipler tarafından Konya'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Kocaeli, Antalya, Mersin, Hakkari, Adıyaman ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, söz konusu hesapları yönettiği tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya vermek" suçlamasıyla tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Konya # dolandırıcılık # operasyon
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