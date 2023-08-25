14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapma veya sağlama’ suçundan hakkında 14 yıl 22 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince Hıdırbeyli Mahallesi’nde ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından aranan ve hakkında toplam 14 yıl 22 gün hapis cezası bulunan A.Ö. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Resim : 1

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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# Aydın # aydın
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