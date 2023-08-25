14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince Hıdırbeyli Mahallesi’nde ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından aranan ve hakkında toplam 14 yıl 22 gün hapis cezası bulunan A.Ö. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.