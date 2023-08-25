Düğünde havaya ateş açan şahsı fotoğraflı ihbar mektubu ile jandarmaya şikayet ettiler!

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.M., isimli şahsın düğünde havaya ateş ettiği yönünde İhsaniye Kaymakamlığına gelen fotoğraflı ihbar mektubu üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ardından şahsın evine baskın düzenleyen ekipler 2 ruhsatsız tüfek ile bulundurma ruhsat süresi sona eren tabanca ele geçirdi. Çok sayıda merminin de ele geçirildiği operasyonda şahıs hakkında işlem yapıldı.

DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞAHSI

FOTOĞRAFLI İHBAR MEKTUBU İLE JANDARMAYA ŞİKAYET ETTİLER!