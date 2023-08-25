Düğünde havaya ateş açan şahsı fotoğraflı ihbar mektubu ile jandarmaya şikayet ettiler!
Afyonkarahisar’da düğünde havaya ateş açtığı fotoğraflı mektupla ihbar edilen şahsın evine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada ruhsatsız iki tüfek ve tabanca ele geçirdi.
Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.M., isimli şahsın düğünde havaya ateş ettiği yönünde İhsaniye Kaymakamlığına gelen fotoğraflı ihbar mektubu üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ardından şahsın evine baskın düzenleyen ekipler 2 ruhsatsız tüfek ile bulundurma ruhsat süresi sona eren tabanca ele geçirdi. Çok sayıda merminin de ele geçirildiği operasyonda şahıs hakkında işlem yapıldı.
DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞAHSI
FOTOĞRAFLI İHBAR MEKTUBU İLE JANDARMAYA ŞİKAYET ETTİLER!