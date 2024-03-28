16 yaşındaki motosikletli yayanın ölümüne sebep oldu!

Olay, Muğla'nın Milas ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki motosikletli yayanın ölümüne sebep oldu.

16 yaşındaki motosikletli yayanın ölümüne sebep oldu!
Editör: Yağmur Biçen

Olay yerinden alınan bilgiye göre; Bodrum istikametinden Milas istikametine seyir halinde olan 16 yaşındaki M.A. idaresindeki motosiklet, yolun kenarında yürümekte olan 37 yaşındaki Mehmet Timur'a çarptı. Kazada motosikletin çarptığı yaya Mehmet Timur olay yerinde feci şekidle hayatını kaybederken, kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten fıralayan 16 yaşındaki sürücü M.A. da ağır yaralandı.

M.A. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mehmet Timur'un cesedi de olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a gönderildi.

Güvenlik güçleri tarafından el konulan kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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