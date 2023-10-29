29 Ekim KKTC ve Dış Temsilciliklerde Törenlerle Kutlandı



KKTC'nin Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke, İskele, Mehmetçik, Akdoğan ve Geçitkale kentlerinde törenler düzenlendi. Ülke genelinde cadde ve sokaklar Türkiye ve KKTC bayrakları ile donatıldı.



Başkent Lefkoşa’da yapılan resmi törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve siyasi liderler ile askeri ve mülki erkan katıldı. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde Türkiye ve KKTC Bayrakları göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt özel defterini imzaladı.



Tatar, yayımladığı 100. yıl mesajında da “güçlü Türkiye güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir” ifadelerine yer verdi.

"Emperyalizme Karşı Kararlılığın Zaferi"





Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti; emperyalizme karşı duruşun, azmin, kararlılığın, fedakârlığın ve egemenliğin sembolüdür. Türk ulusunun gururu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun ilham kaynağı, yegane garantörümüz, kardeş devletimiz, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yaşını hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.



Yunanistan'ın Selanik kentindeki Atatürk Evi'nin bahçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla tören yapıldı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunca düzenlenen törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu. törende Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik konuştu.



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı askeri bando, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nı seslendirdi.



Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğince, 100. Yıl resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona, Büyükelçi Mehmet Samsar, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.



Çin'de, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliğindeki 100. Yıl resepsiyonuna, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Nong Rong konuk oldu. Resepsiyona 40’tan fazla ülkenin Pekin'de görevli büyükelçileri ve diplomatlar katıldı.



Çin’de yapılan bir diğer etkinlik de Türkiye'nin Hong Kong Başkonsolosluğu tarafından planlanan millî gün resepsiyonu oldu.



Ayrıca, Türkiye’nin Irak, İran, Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Bulgaristan, İtalya, İspanya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Sırbistan, Nijerya ve diğer dış temsilcilerinde Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla törenler yapıldı.