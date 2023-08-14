3 ilde denize girmek yasaklandı! İşte o illerin isimleri

Yaz aylarında en çok tercih edilen aktivitelerden biri olan denize girmeye 3 ilde yasak geldi. Olumsuz deniz koşullarının etkili olduğu söz konusu illerdeki bazı bölgelerde bugün denize girilmesine izin verilmiyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz deniz koşulları yasak getirdi. Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bugün ilçede mavi bayraklı Kerpe, Kovanağzı, Miço, Kumcağız ve Cebeci plajları dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da da yoğun dalga ve rip akıntısı nedeniyle bugün denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Zonguldak'ta ise sadece Kapuz plajında rüzgar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Söz konusu illerde vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.