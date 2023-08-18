33. Burhaniye Ören Kültür Sanat Festivali başladı

33. Burhaniye Ören Kültür Sanat Festivali başladı. Birbirinden renkli etkinliklere sahne olan festival kapsamında konserler, söyleşiler, tiyatro oyunları ve sergiler katılımcılarla buluştu.

33. Burhaniye Ören Kültür Sanat Festivali başladı
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Konserler, söyleşiler, segiler... Bu yıl 33.'sü düzenlenen Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat festivalinde birbirinden güzel etkinliklere sahne oluyoır.

16 Ağustos’ta Ören meydanında yapılan açılış töreni sonrası Troya Dans gruıbu seyircilerle buluştu.

Meydanda kurulan sergi ve stantlarda birbirinden farklı el emeği ürünler sergilendi.

Söyleşi, panel, tiyatro ve dinletilerin yanı sıra festivalş Taylıeli Amfi Tiyatro’da Hande Yener ,Haluk Levent, Melek Mosso gibi ünlü şarkıcılar konserleriyle devam edecek.

18 Ağustosta Ortadirek Tiyatrosu tarafından Nazım Hikmet Anısına Ören Meydanı’nda sahnelecek olan Nar-ı Nazım adlı tiyatro oyunu, 19 Ağustosta ‘2023 UNESCO Aşık Veysel Yılı’nedeniyle hazırlanan özel programda Veysel Belgesel gösterimi ve Cengiz Özkan’ın sesinden Aşık Veysel türküleri ziyaretçilerle buluşacak.

# burhaniye # kültür ve sanat festivali
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