400 kiloluk naylon topu üzerine düştü! 22 yaşındaki gençten acı haber

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çalıştığı depoda üzerine 400 kiloluk naylon topu düşen 22 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldı. 22 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

400 kiloluk naylon topu üzerine düştü! 22 yaşındaki gençten acı haber

Sabah saatlerinde Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi’nde bulunan bir depoda meydana gelen olayda, Mustafa Cılız (22) isimli genç, çalıştığı depoda raftan düşen 400 kilogramlık naylon topunun altında kalarak ağır yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine, depoya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 22 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp, hastaneye gelen gencin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Antalya # antalya # gazipaşa # iş kazası
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