5 şehirde "Jetlag" operasyonu! 18 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli 5 şehirde, telefon dolandırıcılarına yönelik "Jetlag" operasyonu gerçekleştirildi. Vatandaşları dolandıran 18 şüpheli gözaltına alındı.

5 şehirde "Jetlag" operasyonu! 18 şüpheli gözaltına alındı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt genelinde çeşitli operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son olarak Diyarbakır merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Mersin ve Ankara'da telefon dolandırıcılarına yönelik "Jetlag" operasyonu gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’da telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp “Hakkınızda terör örgütü soruşturması var” diyerek paralarını alan, dolandıran şebekeye yönelik operasyon düzenledi.

Polis, dolandırıcı şebekesinin mağdurları arayarak, “operasyon yapılacak”, “paralarınızın seri nosu alınacak”, “hesabınızı FETÖ ele geçirdi”, “adınıza hesaplar açıldı”, “örgüt, adınıza kimlik çıkarttı” türünden yöntemlerle ikna ettiğini belirledi. Şebekenin sürekli hat değiştirdiğini öğrenen polis, şüphelileri 2 aylık teknik takip ederek ‘jetlag’ adı verilen operasyon düzenledi. Aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.

Operasyonda Diyarbakır’da 6, İstanbul’da 4, Mersin’de 3, Şanlıurfa’da 3, Ankara’da 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.

Öte yandan, polis, mağdurları kandırarak para vermeye ikna eden şüphelilerin parayı ‘eldenci' diye tabir edilen kuryeye aldırdığını, Şanlıurfa’dan Ankara’ya, sonra İstanbul’a uçakla giderek mağdurdan parayı aldığını tespit etti. Aktarma yaparak şüphe çekmemeye çalışması ise polisin dikkatinden kaçmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# diyarbakır # operasyon
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