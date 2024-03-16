Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi.

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı. Yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmasıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan yazılı açıklama geldi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini hatırlattı.

Vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını belirten Göktaş, "Bu doğrultuda mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# yaşlı aylığı # engelli aylığı # Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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