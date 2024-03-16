Bağcılar'da feci kaza! Otomobil tırın altına girdi

İstanbul'da Bağcılar'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres TEM Otoyolu oldu.

100. Yıl Mahallesi Tekstilkent istikametinde ilerleyen 34 AZ 0434 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen 41 AHF 383 plakalı tırın altına girdi.

Otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan 1 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.