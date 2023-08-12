7 yıldır aranan FETÖ'cü Ankara'da yakalandı!

Ankara'da FETÖ'ye bir darbe daha vuruldu. 7 yıldır aranan firari FETÖ'cü yakayı ele verdi...

Operasyona ilişkin açıklama Ankara Emniyet Müdürlüğünden geldi. FETÖ ile mücadele amacıyla kurulan özel ekip, sıkı bir takibe girdi. Takip sonucu ski Yargıtay Tetkik Hakimi Necmeddin Özmen'in yeri tespit edildi.

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Özmen'in, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği, üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu belirlendi.

FETÖ'cü özmen saklandığı Etimesgut ilçesinde yakalandı.

Firari hakim Özmen'in üzerinde mali değeri 1 milyon 500 bin Türk lirası olan avro, dolar, İsveç frangı ve altın ele geçirildi.

Yakalanmadan önce yurt dışına kaçmak üzere olduğu değerlendirilen Özmen'in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.