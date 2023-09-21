72 yaşında 150 yıllık değirmenin başında
Ömrünün yarısını dede mesleğine verdi. 72 yaşındaki Cemal Düzgüner 150 yıllık buğday değirmeninin çarkını gelenekleri bozmadan çevirdi. İşte Muş'un Varto ilçesinden bir değirmenin hikayesi...
Muş'un Varto ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Cemal Düzgüner, ömrünün yarısını verdiği değirmenin çarkının dönmesi için her gün çalışıyor. Hem çarkı döndürüyor hem de gelenekleri sürdürüyor.
Bu değirmende para da geçmiyor. Düzgüner, atalarından kalma, para yerine buğday alma geleneğini de sürdürüyor. Düzüger'e göre bu değirmen adeta zamana meydan okusa da gençler tarafından hak ettiği ilgiyi görmüyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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