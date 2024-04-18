80 yaşındaki anneannesini ve teyzesini öldüresiye dövdü!

Olay, Konya'da yaşandı. Talha Ç. (31) tartıştığı anneannesi Sahure Dudu Bahçeci (80) ile teyzesi Hasibe Erdemir'i öldüresiye dövdü.

80 yaşındaki anneannesini ve teyzesini öldüresiye dövdü!
Editör: Yağmur Biçen

Sahure Dudu Bahçeci'nin dairesinden kavga sesleri üzerine komşuları polisi aradı. 

Adrese giden polis, girdikleri evde Sahure Duru Bahçeci ile kızı Hasibe Erdemir'i kanlar içinde buldu. Anne ve kızı, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, yaptığı araştırmada Talha Ç.'nin henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı anneannesi Sahure Dudu Bahçeci'yi başını defalarca yere vurarak, teyzesi Hasibe Erdemir'i de yumrukla dövdüğünü belirledi.

Gözaltına alınan ve susma hakkını kullanan Talha Ç.'nin 1 ay önce yaşadığı Almanya'dan gelip, anneannesinin evine yerleştiği öğrenildi. 

Tedaviye alınan anneanne Bahçeci'nin durumun ağır olduğu, çenesinden darbe alan Erdemir'in de dişlerinin kırıldığı belirtildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Doç. Dr. Mehtap Aras uyardı: "O ilde 6 ila 7,2 arasında bir deprem kaçınılmaz"Doç. Dr. Mehtap Aras uyardı: "O ilde 6 ila 7,2 arasında bir deprem kaçınılmaz"Yurt
# darp # şiddet # polis
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı!
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! İşte daha iyi uyumanızı sağlayacak 11 madde...
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! İşte daha iyi uyumanızı sağlayacak 11 madde...
Doç. Dr. Mehtap Aras uyardı: "O ilde 6 ila 7,2 arasında bir deprem kaçınılmaz"
Doç. Dr. Mehtap Aras uyardı: "O ilde 6 ila 7,2 arasında bir deprem kaçınılmaz"
Korkutan uyarı! Dolar 99 TL mi olacak?
Korkutan uyarı! Dolar 99 TL mi olacak?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye ve Batı'ya İsrail mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye ve Batı'ya İsrail mesajı
Öne Çıkanlar İşte rakamlarla İran operasyonu! | Halil Nebiler İşte rakamlarla İran operasyonu! | Halil Nebiler Sendikal mücadeleye jandarmadan müdahale! Sendikal mücadeleye jandarmadan müdahale!