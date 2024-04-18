80 yaşındaki anneannesini ve teyzesini öldüresiye dövdü!

Sahure Dudu Bahçeci'nin dairesinden kavga sesleri üzerine komşuları polisi aradı.

Adrese giden polis, girdikleri evde Sahure Duru Bahçeci ile kızı Hasibe Erdemir'i kanlar içinde buldu. Anne ve kızı, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, yaptığı araştırmada Talha Ç.'nin henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı anneannesi Sahure Dudu Bahçeci'yi başını defalarca yere vurarak, teyzesi Hasibe Erdemir'i de yumrukla dövdüğünü belirledi.

Gözaltına alınan ve susma hakkını kullanan Talha Ç.'nin 1 ay önce yaşadığı Almanya'dan gelip, anneannesinin evine yerleştiği öğrenildi.

Tedaviye alınan anneanne Bahçeci'nin durumun ağır olduğu, çenesinden darbe alan Erdemir'in de dişlerinin kırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.