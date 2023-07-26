Adana depreminden sonra sıra o fayda! Ünlü profesör Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti

Adana, peş peşe depremlerle sallandı. Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya devam ederken gerçekleşen depremler, Adana halkında korkuya neden oldu. Depremden etkilenen bölgede yaşayanlar, Kahramanmaraş depremi büyüklüğünde yeni bir deprem olur mu diye endişelendi. Ünlü Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Ahmet Ercan, Adana depreminin neden olduğunu ve yeni depremin nerede beklenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler paylaştı.

PROF. DR. AHMET ERCAN ADANA DEPREMİNDEN SONRA NE DEDİ?

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İngilizce olarak sosyal medya hesabından Adana depremine ilişkin bir paylaşım yaptı. Ercan paylaşımında, Adana'da yaşanan depremin, 6 Şubat depreminin bir artçısı olduğunu belirtti. Ercan, Savrun fayındaki stresin Adana'ya aktarılıp aktarılmayacağı konusunda bir tereddüt olduğunu ancak yeni depremlerin Ege bölgesinde beklenmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Bugün meydana gelen, odak derinliği 4 km olan ve 7 saniye süren M5,6 büyüklüğündeki Adana-Kozan depremi, Doğu Anadolu Fayı üzerinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin artçı sarsıntısıdır. Şimdi, Savrun fayı üzerindeki stresin en büyük şehir Adana'ya aktarılmaya devam edip etmeyeceği konusunda tereddütler var. Bu soruya cevap vermek mümkün değil. Ancak son 55 yıllık tecrübeme dayanarak Kozan olayından sonra Adana'da herhangi bir depremin gerçekleşmesi benim için şaşırtıcı olacaktır. Bu nedenle Kozan sarsıntısının ardından büyük ölçekli bir deprem olmasını beklemiyorum.

- Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin batısı ve Ege kıyıları ile Ege adaları orta ve büyük ölçekli depremlere ev sahipliği yapmaya adaydır.