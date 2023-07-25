Adana güne depremle başladı! Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem: Çevre iller bile hissetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

ADANA'DA KORKUTAN DEPREM

Maraş Depreminden sonraki en büyük sarsıntısını yaşayan Adana halkı güvenlik amacıyla evlerinden çıktı.

Civar illerden de hissedilen deprem hakkında sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. #deprem ve #adana etiketleri sosyal medyada hızlıca gündeme oturdu.

Şu an bildirilen can kaybı olmaması yüreklere su serpti.

AFAD BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

DEPREMDE CAN KAYBI YOK, METRUK EV HASAR GÖRDÜ

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde, metruk bir ev hasar gördü.

İlk belirlemelere göre, Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada, deprem nedeniyle hasar meydana geldi. Kısmen zarar gören ve kimsenin yaşamadığı bina çevresinde önlem alındı.

Öte yandan, ilçedeki bazı iş yerlerinde de küçük çaplı hasar oluştu.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Depremin ardından Adana Valisi Dr. Süleyman Elban da açıklama yaptı.

- "Depremle birlikte ilk yaptığımız saha taramalarında şükür ki bir yaralı, can kaybı ihbarı gelmedi. Binalarla ilgili taramalarımız devam ediyor." "Sokağa çıkan vatandaşlarımız oldu ancak yoğun bir panik havası hakim değil, vatandaşımız sükunetini koruyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da depremin ardından ilgili kurumların, sahada gerekli çalışmaları sürdürdüğünü belirtti. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: