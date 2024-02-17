Adana ve Balıkesir'de deprem oldu...

Kandilli Rasathanesi ve AFAD bugün, Adana ve Balıkesir'de deprem olduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamalara göre, Adana Kozan'da 3.3 büyüklüğünde, Balıkesir Gönen'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

ADANA VE BALIKESİR'DE DEPREM