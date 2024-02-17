Adana ve Balıkesir'de deprem oldu...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu Adana ve Balıkesir'de bugün deprem oldu. İşte merak edilen ayrıntılar...

Adana ve Balıkesir'de deprem oldu...

Kandilli Rasathanesi ve AFAD bugün, Adana ve Balıkesir'de deprem olduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamalara göre, Adana Kozan'da 3.3 büyüklüğünde, Balıkesir Gönen'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

ADANA VE BALIKESİR'DE DEPREM

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# adana # Balıkesir
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