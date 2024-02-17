Adana ve Balıkesir'de deprem oldu...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu Adana ve Balıkesir'de bugün deprem oldu. İşte merak edilen ayrıntılar...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD bugün, Adana ve Balıkesir'de deprem olduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamalara göre, Adana Kozan'da 3.3 büyüklüğünde, Balıkesir Gönen'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
ADANA VE BALIKESİR'DE DEPREM
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2024
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [03.96 km] Gönen (Balıkesir)
Tarih:2024-02-17
Saat:05:42:05 TSİ
Enlem:40.30639 N
Boylam:27.54694 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/h6F6wgTqmt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 17, 2024
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) https://t.co/uRH9GjlFPF
17.02.2024, 13:45:07 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 4.3 km#Kandilli