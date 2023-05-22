Adana'da deprem (22 Mayıs 2023)

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Adana'da deprem (22 Mayıs 2023)
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19:42 sularında gerçekleşen deprem, yerin 4,9 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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