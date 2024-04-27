Adıyaman'da bir polis, meslektaşlarına ateş açtı!

Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı.

Polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya: "Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır. Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.