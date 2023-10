AFAD ve Kandilli Rasathanesi bildirdi! 11 Ekim günü Türkiye'de nerelerde deprem oldu? Bu depremler hangi illerde hissedildi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün gerçekleşen depremleri takip etmekte ve kaydetmektedir. Bu nedenle AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün gerçekleşen depremlere dair en güncel bilgileri barındırmaktadır. Türkiye çok hareketli bir fay hattı üzerinde bulunduğu için nerdeyse her an deprem olmaktadır. Bu depremlerin çok büyük kısmı kimse tarafından hissedilmezken bazı depremler hissedilebilir bir şiddette yaşanmaktadır. Peki AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre 11 Ekim 2023 günü hangi illerde deprem oldu?

AFAD'A GÖRE 11 EKİM 2023'TE KAYDEDİLEN DEPREMLER

2023-10-11 08:53:39 38.459 39.033 15.91 ML 2.0 Merkez (Elazığ) 605956

2023-10-11 08:50:20 37.452 36.956 6.8 ML 3.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605955

2023-10-11 08:41:30 39.402 28.438 7.14 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir) 605954

2023-10-11 08:37:13 37.681 35.402 7.0 ML 2.8 Aladağ (Adana) 605953

2023-10-11 08:10:43 38.304 30.418 14.78 ML 1.7 Dinar (Afyonkarahisar) 605952

2023-10-11 07:58:30 39.408 28.46 10.7 ML 2.0 Bigadiç (Balıkesir) 605951

2023-10-11 07:28:59 39.369 26.196 7.06 ML 1.6 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.80 km] Ayvacık (Çanakkale) 605950

2023-10-11 06:55:29 40.484 34.171 15.79 ML 1.0 Bayat (Çorum) 605949

2023-10-11 06:44:49 38.083 38.664 8.81 ML 2.2 Pütürge (Malatya) 605946

2023-10-11 06:34:02 38.309 30.419 15.51 ML 1.1 Dinar (Afyonkarahisar) 605948

2023-10-11 06:32:32 38.306 30.435 13.85 ML 1.4 Dinar (Afyonkarahisar) 605947

2023-10-11 06:10:06 36.455 31.106 26.18 ML 2.2 Akdeniz - Antalya Körfezi - [42.98 km] Manavgat (Antalya) 605945

2023-10-11 05:56:53 38.223 38.587 12.47 ML 2.3 Pütürge (Malatya) 605943

2023-10-11 05:47:11 37.52 36.326 8.46 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş) 605942

2023-10-11 05:41:24 38.921 44.554 6.98 ML 1.7 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [29.71 km] Özalp (Van) 605944

2023-10-11 05:28:24 38.771 43.436 6.97 ML 1.5 Tuşba (Van) 605940

2023-10-11 05:26:12 37.266 36.802 8.52 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 605939

2023-10-11 05:18:01 38.188 27.677 4.7 ML 1.5 Bayındır (İzmir) 605941

2023-10-11 05:07:53 37.276 37.009 8.43 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş) 605938

2023-10-11 04:48:04 38.186 38.087 6.97 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 605937

2023-10-11 04:39:49 37.301 37.008 15.38 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 605936

2023-10-11 04:30:53 37.796 36.363 7.1 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş) 605935

2023-10-11 04:22:37 38.244 38.137 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 605934

2023-10-11 04:06:17 38.106 38.135 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 605933

2023-10-11 03:58:53 36.9 36.563 7.0 ML 2.4 İslahiye (Gaziantep) 605929

2023-10-11 03:57:27 36.579 29.072 34.25 ML 2.1 Fethiye (Muğla) 605932

2023-10-11 03:50:36 37.294 36.969 7.0 ML 2.3 Nurdağı (Gaziantep) 605930

2023-10-11 03:45:06 39.123 38.48 7.01 ML 2.1 Arapgir (Malatya) 605931

2023-10-11 03:43:23 37.989 38.198 4.65 ML 1.6 Merkez (Adıyaman) 605928

2023-10-11 03:13:46 37.754 37.804 11.91 ML 0.7 Besni (Adıyaman) 605927

2023-10-11 02:53:02 36.818 38.506 8.99 ML 1.2 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [06.08 km] Suruç (Şanlıurfa) 605926

2023-10-11 02:44:34 37.802 36.355 6.97 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş) 605924

2023-10-11 02:31:33 37.582 38.766 7.0 ML 0.8 Hilvan (Şanlıurfa) 605925

2023-10-11 02:14:31 38.292 38.272 7.02 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 605923

2023-10-11 01:57:27 37.769 36.525 7.04 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605920

2023-10-11 01:49:57 39.509 33.39 7.0 ML 1.3 Karakeçili (Kırıkkale) 605921

2023-10-11 01:48:53 37.875 37.484 6.26 ML 2.1 Nurhak (Kahramanmaraş) 605916

2023-10-11 01:46:12 38.256 38.147 7.02 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) 605917

2023-10-11 01:45:15 37.693 34.72 6.95 ML 1.2 Bor (Niğde) 605922

2023-10-11 01:42:12 38.403 39.348 7.14 ML 0.9 Sivrice (Elazığ) 605919

2023-10-11 01:35:20 39.351 38.146 6.95 ML 1.0 Divriği (Sivas) 605918

2023-10-11 01:25:47 39.906 24.448 7.0 ML 2.6 Ege Denizi 605915

2023-10-11 01:20:04 38.134 38.522 7.0 ML 0.9 Sincik (Adıyaman) 605914

2023-10-11 01:17:27 38.249 38.137 6.99 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) 605913

2023-10-11 01:12:38 37.152 36.689 6.23 ML 3.0 Nurdağı (Gaziantep) 605912

2023-10-11 00:57:07 36.004 36.042 7.0 ML 1.8 Yayladağı (Hatay) 605911

2023-10-11 00:51:02 37.168 36.627 6.27 ML 1.5 Bahçe (Osmaniye) 605909

2023-10-11 00:39:47 38.145 38.577 7.0 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) 605910

2023-10-11 00:35:05 37.4 36.932 7.39 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 605908

2023-10-11 00:29:30 37.593 37.298 7.13 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 605905

2023-10-11 00:20:49 37.804 36.327 6.97 ML 1.0 Andırın (Kahramanmaraş) 605906

2023-10-11 00:09:10 38.344 27.187 9.48 ML 1.3 Buca (İzmir) 605907

11 EKİM 2023 GÜNÜ KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.10.11 08:50:20 37.4583 36.9903 3.8 -.- 3.0 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.11 08:41:31 39.3628 28.3548 16.5 -.- 1.5 -.- KIZILCUKUR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2023.10.11 08:37:13 37.6598 35.3530 3.0 -.- 2.9 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.10.11 08:10:43 38.3313 30.3970 5.8 -.- 1.8 -.- SOGUCAK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2023.10.11 07:58:31 39.4287 28.4653 10.8 -.- 2.1 -.- DUNDARCIK-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2023.10.11 07:28:59 39.3667 26.1325 8.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.10.11 06:44:48 38.0883 38.6245 5.0 -.- 2.2 -.- KOZLUK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.10.11 06:34:02 38.2900 30.4663 21.5 -.- 1.4 -.- GOCERLI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

2023.10.11 06:32:33 38.3072 30.4397 9.5 -.- 1.6 -.- GOCERLI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

2023.10.11 06:10:06 36.4708 31.1123 23.7 -.- 2.2 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.10.11 05:56:53 38.2323 38.5363 5.0 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.10.11 05:55:18 36.7478 33.7897 9.3 -.- 1.8 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.10.11 05:47:11 37.5652 36.3145 9.1 -.- 1.5 -.- CICEKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.11 05:41:24 38.8052 44.4820 7.9 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.10.11 05:28:24 38.7973 43.3735 4.5 -.- 1.6 -.- YAYLIYAKA-(VAN) İlksel

2023.10.11 05:18:00 38.2017 27.6770 12.1 -.- 2.1 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR) İlksel

2023.10.11 05:07:53 37.2943 37.0115 3.2 -.- 1.7 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.11 03:58:52 36.8208 36.5783 10.8 -.- 1.8 -.- KORUHUYUGU-HASSA (HATAY) İlksel

2023.10.11 03:57:27 36.5825 29.0623 33.8 -.- 1.8 -.- KAYAKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2023.10.11 03:45:07 39.1503 38.3390 6.0 -.- 2.5 -.- CANAKCI-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel

2023.10.11 03:43:21 37.9990 38.1447 5.0 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.10.11 03:18:28 38.7090 43.1853 5.0 -.- 2.0 -.- AGARTI-(VAN) İlksel

2023.10.11 02:14:32 38.2908 38.2667 6.8 -.- 1.6 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.10.11 02:05:04 35.7582 25.5375 5.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.10.11 01:57:27 37.8148 36.6208 17.0 -.- 1.6 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.11 01:57:16 39.5128 33.3403 5.0 -.- 1.4 -.- AKKOSAN-KARAKECILI (KIRIKKALE) İlksel

2023.10.11 01:49:57 39.5237 33.4505 7.8 -.- 1.8 -.- TILKILI-CELEBI (KIRIKKALE) İlksel

2023.10.11 01:48:50 38.0195 37.4848 3.3 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.11 01:46:12 38.2170 38.0823 5.0 -.- 2.0 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.10.11 01:25:47 39.8930 24.3290 12.9 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.10.11 01:17:27 38.2777 38.0955 27.5 -.- 1.6 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.10.11 01:12:38 37.1858 36.7132 8.1 -.- 2.9 -.- OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.10.11 00:57:07 36.0625 36.0917 5.0 -.- 1.5 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel

2023.10.11 00:35:05 37.3878 37.0267 7.5 -.- 1.6 -.- ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.11 00:29:29 37.5510 37.2512 16.0 -.- 1.3 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.11 00:09:09 38.3752 27.2253 5.0 -.- 1.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel