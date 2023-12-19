AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu? 19 Aralık 2023 Günü Son Depremler...

Türkiye’de gerçekleşen depremlerin hepsini AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydetmektedir. Türkiye’nin toprak yapısı nedeniyle her gün çok sayıda deprem yaşamamaktadır. Bu depremlerin bazıları hissedilmeyecek kadar düşük şiddetli olmaktadır. Peki AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne göre 20 Aralık 2023 Salı günü hangi şehirlerde deprem oldu? Yaşanan depremler hissedildi mi, hangi iller etkilendi?

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

19-12-2023 07:40:23 38.2403 38.3178 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 613306

19-12-2023 06:34:25 39.9175 39.3014 6.93 ML 1.2 Kelkit (Gümüşhane) 613308

19-12-2023 06:22:08 37.2494 36.9522 7.02 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep) 613307

19-12-2023 05:56:49 40.1711 31.685 6.98 ML 1.4 Nallıhan (Ankara) 613304

19-12-2023 05:52:08 38.4111 37.3478 7 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 613303

19-12-2023 05:13:39 37.9333 28.7725 7 ML 1.2 Sarayköy (Denizli) 613298

19-12-2023 05:08:40 39.9325 39.3239 6.93 ML 1.7 Kelkit (Gümüşhane) 613302

19-12-2023 05:08:28 38.4117 39.01 15.29 ML 2.0 Sivrice (Elazığ) 613299

19-12-2023 05:04:15 40.7217 29.0461 7.29 ML 1.0 Marmara Denizi - [08.91 km] Çınarcık (Yalova) 613301

19-12-2023 05:01:52 38.2694 27.4664 11.63 ML 1.5 Torbalı (İzmir) 613300

19-12-2023 04:49:56 39.2553 33.1719 7 ML 1.2 Kulu (Konya) 613305

19-12-2023 04:33:27 38.3742 37.97 6.94 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) 613297

19-12-2023 04:31:20 38.4681 38.0608 7.01 ML 1.9 Akçadağ (Malatya) 613296

19-12-2023 03:24:46 38.1383 38.5506 7 ML 2.1 Sincik (Adıyaman) 613293

19-12-2023 03:23:20 39.9367 39.3567 7 ML 1.2 Kelkit (Gümüşhane) 613295

19-12-2023 03:15:55 38.1742 38.1739 7 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 613294

19-12-2023 02:34:45 38.1556 38.4511 7 ML 2.1 Battalgazi (Malatya) 613292

19-12-2023 01:53:01 38.0067 37.5314 6.97 ML 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş) 613291

19-12-2023 01:28:13 39.9378 39.3606 12.55 ML 1.2 Kelkit (Gümüşhane) 613290

19-12-2023 01:27:56 38.1008 38.3819 7 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman) 613288

KANDİLLİ RASATHANESİ'NE GÖRE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

2023.12.19 09:43:20 38.4385 44.4432 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.12.19 09:20:32 38.7108 33.6852 5.0 -.- 1.5 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2023.12.19 06:22:03 37.3830 36.4375 14.8 -.- 1.3 -.- SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.19 05:56:50 40.2045 31.7738 8.6 -.- 1.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2023.12.19 05:52:08 38.6260 37.6845 3.2 -.- 1.2 -.- AKBABA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.19 05:13:39 37.9813 28.8678 5.0 -.- 1.3 -.- KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2023.12.19 05:08:28 38.4605 39.0660 11.8 -.- 2.1 -.- OKSUZUSAGI-(ELAZIG) İlksel

2023.12.19 05:04:16 40.7353 29.1095 6.9 -.- 1.1 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel

2023.12.19 05:01:52 38.2862 27.4740 7.4 -.- 1.3 -.- KARAKIZLAR-TORBALI (IZMIR) İlksel

2023.12.19 04:49:56 39.2755 33.1652 5.6 -.- 1.3 -.- KOSKER-KULU (KONYA) İlksel

2023.12.19 04:31:20 38.5065 38.0158 5.0 -.- 1.9 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.12.19 03:24:45 38.1722 38.5412 5.0 -.- 2.1 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.12.19 03:15:55 38.1945 38.1587 10.3 -.- 1.2 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.19 02:34:44 38.2213 38.4725 9.1 -.- 2.3 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.12.19 01:53:02 38.0205 37.5207 5.7 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.19 01:27:56 38.1220 38.4175 4.6 -.- 1.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.12.19 01:15:40 38.1280 36.6338 5.4 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.19 00:43:52 36.6120 36.3632 7.8 -.- 1.7 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.12.19 00:31:44 37.3332 37.0405 4.0 -.- 1.5 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.19 00:28:46 37.2990 37.0175 5.7 -.- 1.8 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.19 00:27:50 39.9828 39.3477 5.4 -.- 2.7 -.- CIMENLI-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel