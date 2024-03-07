Afyon'da feci kaza! Tır ile cip birbirine girdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Gökçealan köyü kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki A.B. idaresindeki 35 BAY 043 plakalı tır, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 29 yaşındaki komiser B.Ç'nin kullandığı 03 LE 100 plakalı ciple çarpıştı. Feci kazada, sürücler ve cipteki 30 yaşındaki K.T. ile 31 yaşındaki polis memuru K.A. yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.