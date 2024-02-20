Afyonkarahisar'da deprem oldu

AFAD duyurdu, Afyonkarahisar'da deprem oldu. Deprem Çobanlar ilçesinde gerçekleşti. Afyon depreminin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.

Afyonkarahisar'da deprem oldu

AFAD sosyal medya hesabı X üerinden duyurdu, Afyonkarahisar'da deprem oldu. Deprem Çobanlar ilçesinde gerçekleşti. Afyon depreminin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.

300 yıl boyunca büyük deprem olmayacak300 yıl boyunca büyük deprem olmayacakYurt
# deprem # Afyonkarahisar
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