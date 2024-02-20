Afyonkarahisar'da deprem oldu
AFAD duyurdu, Afyonkarahisar'da deprem oldu. Deprem Çobanlar ilçesinde gerçekleşti. Afyon depreminin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.
AFAD sosyal medya hesabı X üerinden duyurdu, Afyonkarahisar'da deprem oldu. Deprem Çobanlar ilçesinde gerçekleşti. Afyon depreminin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2024
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Çobanlar (Afyonkarahisar)
Tarih:2024-02-20
Saat:16:33:55 TSİ
Enlem:38.71139 N
Boylam:30.76167 E
Derinlik:15.19 km
Detay:https://t.co/Olmu0hATc4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
# deprem # Afyonkarahisar