300 yıl boyunca büyük deprem olmayacak

Uzman isim o bölge hakkında yürekleri ferahalattı. Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı; 300 yıl boyunca büyük deprem olmayacak...

300 yıl boyunca büyük deprem olmayacak
300 yıl boyunca büyük deprem olmayacak
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Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz düzenlenen bir konferansta yüreklere su serpen açıklamayı verdi. Alan, Malatya'daki 6 Şubat Depremleri Anma Konferansı'nda o bölge için 300 yıl boyunca büyük deprem olmayacak dedi. İşte açıklamanı devamı...

300 YIL BOYUNCA BÜYÜK DEPREM YOK

300 YIL BOYUNCA BÜYÜK DEPREM

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün konu hakkında açıklaması bu şekildedir;

"Bu faylarda herhangi bir şekilde artçı depremler olabilir. 5'llik depremler olabilir, 4'lük depremler olabilir, belki biraz daha üzerine çıkabilir. Ama 7 ve 7'nin üzerinde bir deprem bunlar üzerinde artık mümkün değildir. Malatya, büyük deprem tehlikesini atlatmıştır ama deprem tehlikesi geçmemiştir. Yakın zamanda dikkat çekilen yerlerden bir tanesi 6 Şubat depreminin ucunda Çelikhan ile Pütürge arasında olan biri kesimdir. Burası da 5-6 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeli vardır ki geçenlerde 5,2'lik depremin burada olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burayı da artık tehlike dışı bırakmak mümkün olabilir"
Malatya'da şiddetli deprem!Malatya'da şiddetli deprem!Gündem
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