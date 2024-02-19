Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz düzenlenen bir konferansta yüreklere su serpen açıklamayı verdi. Alan, Malatya'daki 6 Şubat Depremleri Anma Konferansı'nda o bölge için 300 yıl boyunca büyük deprem olmayacak dedi. İşte açıklamanı devamı...

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün konu hakkında açıklaması bu şekildedir;

"Bu faylarda herhangi bir şekilde artçı depremler olabilir. 5'llik depremler olabilir, 4'lük depremler olabilir, belki biraz daha üzerine çıkabilir. Ama 7 ve 7'nin üzerinde bir deprem bunlar üzerinde artık mümkün değildir. Malatya, büyük deprem tehlikesini atlatmıştır ama deprem tehlikesi geçmemiştir. Yakın zamanda dikkat çekilen yerlerden bir tanesi 6 Şubat depreminin ucunda Çelikhan ile Pütürge arasında olan biri kesimdir. Burası da 5-6 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeli vardır ki geçenlerde 5,2'lik depremin burada olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burayı da artık tehlike dışı bırakmak mümkün olabilir"