Malatya'da şiddetli deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada depremin 17.7 Km derinlikte ve Malatya Doğanşehir merkezli olduğu bildirildi.