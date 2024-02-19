Bursa'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Bursa'da saat 10.45'te şiddetli bir deprem meydana geldi. Kısa süreli korkutucu deprem çevre illerden de hissedildi. Depreme ilişkin ilk bilgileri Kandilli Rasathanesi açıkladı.

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
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Bursa'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Saat 10.45'te gerçekleşen sarsıntı sonrası kısa süreli panik oluştu.

Depremle ilgili Kandilli Rasathanesinden de ilk açıklama geldi. Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı. Depremin, yerin 5,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

DEPREM İSTANBUL'DAN DA HİSSEDİLDİ!

Bursa'da sat 10.45'te meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

Depremin başta Balıkesir olmak üzere, İstanbul ve İzmit'ten de hissedildiği ifade edildi. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

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