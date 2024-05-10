Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, durdurduğu şüpheli İ.A'nın (26) otomobilinde dedektör köpek yardımıyla yaptığı aramada 8 bin 143 sentetik ecza ve cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.A, emniyetteki ifadesinde uyuşturucu hapları İzmir'den M.T. ile C.İ'den temin ettiğini belirtti.

Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi de Afyonkarahisar Otogarı'nın otoparkındaki araçlarında yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan İ.A, M.T. ile C.İ, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi fırtına nedeniyle iptal edildiBursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi fırtına nedeniyle iptal edildiYurt
# operasyon # uyuşturucu
Çok Okunanlar
10 Mayıs 2024 hava durumu: Meteoroloji bu illerdi uyardı!
10 Mayıs 2024 hava durumu: Meteoroloji bu illerdi uyardı!
Ekmek fiyatına zam! İşte yeni ekmek fiyatları...
Ekmek fiyatına zam! İşte yeni ekmek fiyatları...
Mehmetçik'ten teröristlere büyük darbe!
Mehmetçik'ten teröristlere büyük darbe!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli bir araya gelecek
10 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları
10 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar Yemen İsrail'e yeni operasyon düzenledi Hamas vurdu! Yemen İsrail'e yeni operasyon düzenledi Hamas vurdu! Aranan FETÖ mensubu oğlunun avukatlık bürosunda yakalandı Aranan FETÖ mensubu oğlunun avukatlık bürosunda yakalandı