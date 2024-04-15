Aile içi dehşet! 3 kişi öldü 1 kişi tutuklandı...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 3 kişinin öldüğü aile içi silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aile içi dehşet! 3 kişi öldü 1 kişi tutuklandı...

Akova Mahallesi'nde, babası Vahdettin ve üvey annesi Melek Çelik'i silahla vurarak öldüren ağabeyi Mevlüt Çelik'i, çıkan arbedede kesici aletle öldüren ve kendisi de omzundan yaralanan Selçuk Çelik'in tedavisi tamamlandı.

Taburcu işlemlerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Çelik, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Hendek Akova Mahallesi'nde 10 Nisan'da tartıştığı babası Vahdettin (66) ve üvey annesi Melek Çelik'i (43) silahla öldüren Mevlüt Çelik (49), omuzundan yaraladığı kardeşi Selçuk Çelik tarafından kesici aletle yaralanması sonucu yaşamını yitirmişti.

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