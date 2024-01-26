AK Parti ilçe belediye başkan adayları projelerini anlattı
İstanbul'da yurttaşların en önemli sorunlarının başında deprem riski geliyor. Afetlere dirençli İstanbul vaadinde bulunan AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları Ulusal Kanal'a konuştu. Adaylar, dönüşümün sorumluluk ve ciddiyet istediğini anlattı.
Deprem riskine karşı projeler tanıtıldı. Kentsel dönüşüm adına yapılanlar anlatıldı.
Afetlere dirençli İstanbul vaat eden AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları Ulusal Kanal'a konuştu.
Adaylar, dönüşümün sorumluluk ve ciddiyet istediğini anlattı.
AK Parti, 5 yılda İstanbul'da 39 ilçeye yatay mimari eksenli 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyor.