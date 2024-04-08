Akaryakıt yüklü tanker alev aldı!

Olay, Adana’da meydana geldi. Otoyolda devrilen akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı.

Akaryakıt yüklü tanker alev aldı!
Editör: Yağmur Biçen

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan istikametinde saat 21.00 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker yol kenarında devrildi. Kazanın ardından tankerde yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye
ekibi sevk edildi.

Yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahalesi ile söndürülürken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangının söndürülmesiyle birlikte trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.

Pancar toplamak için çıktı, hayatını kaybetti!Pancar toplamak için çıktı, hayatını kaybetti!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# adana # tanker # akaryakıt
Çok Okunanlar
Altındağ'da Belediye İşçileri eylemde!
Altındağ'da Belediye İşçileri eylemde!
2024 Ramazan ayının son teravih namazı kılındı! Sultanahmet'ten görüntüler
2024 Ramazan ayının son teravih namazı kılındı! Sultanahmet'ten görüntüler
Emeklilikte yeni dönem: Şartlar belli oldu! 3 yıl boyunca...
Emeklilikte yeni dönem: Şartlar belli oldu! 3 yıl boyunca...
Selman Eskiler hakkında soruşturma başlatıldı
Selman Eskiler hakkında soruşturma başlatıldı
Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Öne Çıkanlar Moskova'yı kana bulamışlardı! Azmettiriciyi açıkladılar | Ana Haber | Gülşah Ekinci Moskova'yı kana bulamışlardı! Azmettiriciyi açıkladılar | Ana Haber | Gülşah Ekinci Meteoroloji uyardı! O iller için kuvvetli sağanak uyarısı... Meteoroloji uyardı! O iller için kuvvetli sağanak uyarısı...