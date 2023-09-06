Akaryakıta indirim mi geliyor?

Akaryakıta son 3 ayda gelen peş peşe zamlar akılalmaz bir boyuta ulaştı. Motorin fiyatlarındaki artışların ardından son günlerde sıkça gündeme gelen zamların etkisiyle litre başına yaklaşık 40 Türk Lirası'na kadar yükselmesi, birçok sürücü ve işletmeyi zor durumda bıraktı.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre söz konusu indirimin yakında pompaya yansıması bekleniyor. Motorine litre başına 1,20 Türk Lirası indirim yapılması planlanıyor.

Eğer indirim gerçekleşir ise motorinin litre fiyatını 37,83 TL'den 36,63 TL'ye çekecek.

6 EYLÜL 2023 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 36,70 TL

Motorin: 37,79 TL

LPG (Otogaz): 17,14 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 36,75 TL

Motorin: 37,85 TL

LPG (Otogaz): 17,60 TL

ANKARA

Benzin: 37,29 TL

Motorin: 38,39 TL

LPG (Otogaz): 17,59 TL

İZMİR

Benzin: 37,35 TL

Motorin: 38,50 TL

LPG (Otogaz): 17,33 TL