Akkuyu Santrali'nde taşeron işçileri iş bıraktı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında, taşeron firma çalışanlarının maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakmasının üzerine gerginlik yaşandı. Gerginlik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ'NDE İŞ BIRAKMA EYLEMİ

​Mersin’de yapımı devam eden Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçiler, taşeron firmanın maaş ödememesi nedeniyle iş bıraktı. İşçilerin eylem yapması üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Gerginliğin sürdüğü inşaat sahasında işçiler, bazı firma yetkililerinin araçlarını taşladı.

Ayrıca, sahada yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.