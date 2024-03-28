Güney Afrika'da korkunç kaza! 45 kişi yaşamını yitirdi
Güney Afrika'nın kuzeyinde yolcu otobüsü köprüden aşağı düştü, kazada 45 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basındaki haberlere göre, Botsvana'dan Güney Afrika'nın Moria bölgesine giden yolcu otobüsü, sınır bölgesindeki Limpopo'da sabah saatlerinde köprüden aşağı düştü.
Kazada otobüste bulunan yolculardan 45'i hayatını kaybetti, 8 yaşındaki bir çocuk yaralı kurtarıldı.
Güney Afrika'nın Ulaştırma Bakanı Sindisiwe Chikunga, basına yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı