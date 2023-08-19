Aksaray'da ilginç mezar! Beş yolun ortasındaki bulunuyor

Evliyalar şehri olarak anılan Aksaray'da bulunan Sancılı Baba mezarı, çeşitli rivayetlerle anılıyor.

Somuncu Baba Hazretleri başta olmak üzere 7 bin evliyanın metfun bulunduğu ve "evliyalar şehri" olarak bilinen Aksaray'da birçok cadde ve sokakta eski mezarlar yer alıyor.

KAVŞAK ORTASINDA KOCA MEZAR

Hakkında kati olarak kim olduğu ve ne zaman vefat ettiği bilinmeyen ve yıllar önce halk tarafından anlatılan rivayetlere göre Sancılı Baba ismini alan mezar da Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi Paşacık Caddesi'nde bulunuyor. Cadde üzerinde 5 ayrı yolu birbirine bağlayan yolun ortasında kavşak noktası görevi gören Sancılı Baba mezarını ziyaret eden vatandaşlar dua ediyor.

Sancılı Baba mezarı ile ilgili bilgiler veren Sancılı Baba Camii İmamı Hasan Sekmen (64), Sancılı Baba mezarının halk arasında anılan birçok rivayeti olduğunu belirterek:

- Şehrimizde Taşpazar Mahallesi'nde bulunan Sancılı Baba Türbesi hakkında gerçek bilgiler olmamasına rağmen bazı rivayetler var. Bu rivayetlerden bir kısmı şunlar; eskilerin söyleyip anlatageldikleri rivayetler. Herhangi bir savaşta şehit olmuş, kendi kafasını koltuğunun altına almış, elinde kılıç ile başsız olarak gelirken biri tarafından görülüyor ve baş ayrı bir yere, biraz ileriye de vücut düşüyor. İşte orayı türbe haline getirip mezar yapıyorlar. Buraya Sancılı Baba ismini veriyorlar. Gerçekte isim falan belli değil ama Sancılı ismi şuradan geliyor; daha yakına kadar at arabalarını çok kullanıyordu şehrimiz. Atlar hastalandığı, sancılandığı zaman buraya getiriyorlardı. Türbenin etrafında dolanarak dua okuyorlardı ve atların sancısının iyi olduğunu düşünüyorlardı. Böyle bir rivayet var. Bir rivayet de benden önceki Sancılı Baba Camii'nden emekli olan Yaşar hocamın ailesinin balkonunun altına gelerek ‘Yaşar hocama söyle benim mezarımı yaptırsın’ diye de Yaşar hocam bana bizzat anlattı. 'Sen kimsin?' dediği zaman da 'Ben Sancılı Babayım' dediği rivayet edilir. Böyle rivayetler var kati olmamakla beraber. Ama bu atların sancılandığı çok söyleniyor, bu bir gerçek.





