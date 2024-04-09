Altındağ'da Belediye İşçileri eylemde!

İşçilere önceki dönemde yapılan zam, yeni seçilen Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'yle birlikte iptal edilince işçiler eyleme başladı.

Altındağ'da Belediye İşçileri eylemde!
Editör: Yağmur Biçen

 AK Parti'nin bir kez daha kazandığı Ankara Altındağ'da seçimi kazanan Veysel Tiryaki, önceki dönemde yapılan zammın iptal edildiğini duyurdu. Başka bir AK Partili isim olan Asım Balcı'nın yerine gelen Tiryaki belediye işçilerine yapılan zammı iptal etti. Bunun üzerine işçiler Fen İşleri binası önünde toplandı.

KONUŞACAK KİMSE BULAMADILAR

Altındağ Belediye Başkanlığına seçilen Veysel Tiryaki, belediye işçilerine yapılan zammın iptal edildiğini duyurması üzerine işçiler eylem yapmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren belediyenin Fen İşleri binası önünde toplanan işçiler haklarını alana kadar belediye önündeki bekleyişlerini sürdüreceklerini söyledi.
İşçiler diyaloğa açık olduklarını belirtti ancak muhatap olan hiçbir yetkili bulamadıklarını söyledi.

# Altındağ # işçi eylemi
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