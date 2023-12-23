Anadolu'nun İmece Ürünü Tandır Ekmeği

Tandır ekmeği Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Kars'ta kadınlar, soğuk havalarda bir araya geliyor. Kırmızı buğday unuyla hazırladıkları hamurlarla toprağa gömülü tandırlarda ekmek pişiriyor.

Anadolu'nun İmece Ürünü Tandır Ekmeği
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Geceden mayalanan hamurlar, maharetli ellerde yoğruluyor. Kars'ta kadınlar tandırlarda imece usulü ekmek pişiriyor.

Sarıkamış ilçesinde kadınlar, yakılan tandırların başında bir araya geliyor.

Özenle hazırlanan hamurlar eşit şekilde yumaklara ayrılıp merdaneden geçiyor ardından elde çırpılıyor.

Anadolu'da yüzyıllardır kullanılan tandır ekmeğinin yaklaşık bir hafta taze kalma özelliği bulunuyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Kars
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