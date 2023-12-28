Ankara'da DEAŞ Soruşturması! 10 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma düzenlendi. Soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da DEAŞ Soruşturması! 10 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Son olarak başkent Ankara'da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma düzenlendi.

Konuyla ilgili başsavcılıktan açıklama yapıldı. Açıklamada, DEAŞ'a yönelik daha önceki soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyaller ile örgüt mensuplarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin incelendiği belirtildi.

Yapılan çalışmalarda, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 10 şüphelinin kimliği belirlendi. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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