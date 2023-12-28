12 Şehidi Anan TGB'lilere Saldırı!

Konya Selçuk Üniversitesi'nde, TGB öncülüğünde toplanan öğrenciler 12 şehidi andı. Anmadan kısa süre sonra TGB üyeleri, kampüs içindeki Gökkuşağı AVM'de akıl almaz bir olay yaşandı. Kendilerine "ülkücü" diyen bir grup, TGB üyesi gençlere saldırdı. TGB, saldırıyı püskürttü. Türkiye Gençlik Birliği'nden o saldırı sonrası açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Bugün Konya Selçuk Üniversitesi'nde 12 şehidimizi kalabalık bir öğrenci katılımıyla andık. Mehmetçiğimizin katili ABD'ye ve PKK'ya meydan okuduk. Ancak anmadan kısa bir süre sonra Selçuk Üniversitesi'nin içinde bulunan Gökkuşağı AVM'de, kendilerine ''ülkücü'' diyen bir grup, vatansever öğrencilere önce bıçak gösterip ardından fiziki saldırıda bulundu.

- Şehitlerimizi anma açıklamasına saldıran bu çete ne milliyetçidir, ne vatanseverdir, ne de ülkücüdür. Arkadaşlarımız saldırıyı püskürtmüştür.

- Bu olay Selçuk Üniversitesi'nde bu çetenin yaptığı ilk saldırı değildir. Daha önce de üniversite içinde arkadaşlarımıza pusu kurmuş, 10 Kasım bildirilerinin dağıtıldığı standa saldırarak Atatürk fotoğraflarını yerlere atmışlardır. Daha önce de arkadaşlarımıza bıçak çekmiş ve tehdit etmişlerdir.

- 12 şehidimizi anan ve ABD'ye meydan okuyan vatansever gençlere saldıranlar PKK ile aynı yerdedir. Bu saldırıyı hiçbir vatansever ve milliyetçi genç kabul etmez. Vatansever öğrencilere geçmişte bu tarz saldırıları FETÖ ve PKK yapıyordu. Geçmişte bu saldırılara geçit vermedik bugün de vermeyeceğiz.

- Vatanseverler arasına nifak tohumları ekemeyeceksiniz. Vatansever Türk gençliğini bölemeyeceksiniz. Üniversiteleri terörize edemeyeceksiniz. Üniversiteler vatanseverliğin ve bilimin yuvasıdır.

- Türk gençliği bugün olduğu gibi yarın da Mehmetçiğe sahip çıkacak ve saldırganların karşısında olacaktır. Saldırganların yaptıkları Selçuk Üniversitesi öğrencileri tarafından da benimsenmemiştir.

- Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nü bu saldırganlar hakkında hızla gerekli hukuki adımları atmaya davet ediyoruz. Selçuk Üniversitesi gibi değerli bir bilim yuvasının bu haberlerle anılmasını kabul etmiyoruz. Saldırıyı yapanların en ağır cezayı alması için, bütün yasal imkanlarımızı kullanacağız. Bu saldırılara göz yumanlar da bu suça ortak olmuş olacaktır.