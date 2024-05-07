Ankara'da feci kaza! Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Mevlana Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 06 PNF 27 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 06 PCH 25 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazanın çevredekiler tarafından yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü E.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.