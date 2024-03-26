Ankara'da ilginç ölüm! Sedyeden düşerek hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir hastanede Muharrem D. muayene olmak için sedye üstünde sıra bekliyordu. İddiaya göre ona eşlik eden refakatçiler sedyenin ayarlarıyla oynadı. Hasta yere düşerek hayatını kaybetti. Hasta bakıcılar ve hemşire hakkında, soruşturma başlatıldı.

Ankara'da ilginç ölüm! Sedyeden düşerek hayatını kaybetti
Editör: Yasin Kerim Aşan

Sedyeden düşen hasta beyin kanaması geçirdi, hayatını kaybetti. Vahim olayın adresi Ankara'nın Yenimahalle ilçesi oldu.

15 Mart'ta Yenimahalle'deki bir hastanenin dahiliye polikliniğinde yatan Muharrem D, hasta bakıcıları refakatinde sedye üzerinde göz muayenesine götürüldü.

İddiaya göre Muharrem D'ye refakat eden hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T'nin, sedyenin ayarlarıyla oynadıkları sırada hasta sedyeden düştü.

Muharrem D'nin beyin kanaması geçirdiğini belirledi. Yoğun bakım servisine alınan hasta, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Hasta bakıcılar ve hemşire hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ankara # yenimahalle # sedye
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