Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Baharın gelişini müjdeleyen cemrenin düşmesinin ardından Ankara beyaza boyandı. Kar yağışı Dikmen, Oran ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerinde daha yoğun görüldü. Çiçek açan ağaçlar ve araçların üstleri karla kaplandı.
Ankara’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için tuzlama çalışması yaptı.
Yeni çiçeğe duran ağaçlar beyaza boyandı. Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerinde araçların üstü karla kaplandı.
Uzmanlar, baharın gelişini müjdeleyen cemrenin düşmesinin arından meydana gelen kar yağışının aralıklarla devam etmesini bekliyor.
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