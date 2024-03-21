Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için tuzlama çalışması yaptı.

Yeni çiçeğe duran ağaçlar beyaza boyandı. Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerinde araçların üstü karla kaplandı.

Uzmanlar, baharın gelişini müjdeleyen cemrenin düşmesinin arından meydana gelen kar yağışının aralıklarla devam etmesini bekliyor.