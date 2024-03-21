Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Baharın gelişini müjdeleyen cemrenin düşmesinin ardından Ankara beyaza boyandı. Kar yağışı Dikmen, Oran ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerinde daha yoğun görüldü. Çiçek açan ağaçlar ve araçların üstleri karla kaplandı.

Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Ankara’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için tuzlama çalışması yaptı.

Yeni çiçeğe duran ağaçlar beyaza boyandı. Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerinde araçların üstü karla kaplandı.

Uzmanlar, baharın gelişini müjdeleyen cemrenin düşmesinin arından meydana gelen kar yağışının aralıklarla devam etmesini bekliyor.

Balıkesir'de yıllarca mağarada yalnız yaşayan adam öldüBalıkesir'de yıllarca mağarada yalnız yaşayan adam öldüYurt
# ankara # kar yağışı # Hava durumu
Çok Okunanlar
İslam Memiş altını olanları uyardı! Çeyrek altın o sayıya gidiyor...
İslam Memiş altını olanları uyardı! Çeyrek altın o sayıya gidiyor...
İslam Memiş'ten "Yok artık!" dedirtecek açıklama!
İslam Memiş'ten "Yok artık!" dedirtecek açıklama!
Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Bankalar Birliği uyardı!
Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Bankalar Birliği uyardı!
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu!
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu!
Özgür Özel'in açıklamaları CHP'de istifa getirdi
Özgür Özel'in açıklamaları CHP'de istifa getirdi
Öne Çıkanlar #CANLI CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun Halk Buluşması'nda konuşuyor! #CANLI CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun Halk Buluşması'nda konuşuyor! Düşürülen Türk SİHA'larının arkasındaki ABD gizlenemedi! Düşürülen Türk SİHA'larının arkasındaki ABD gizlenemedi!