Balıkesir'de yıllarca mağarada yalnız yaşayan adam öldü

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde önce mağarada daha sonra kulübede yalnız yaşayan İskender Gündüz, hayatını kaybetti.

Balıkesir'de yıllarca mağarada yalnız yaşayan adam öldü

İlçeye bağlı kırsal Akyar Mahallesi'nde 40 yıl mağarada yaşadıktan sonra 6 yıl önce Bigadiç Kaymakamlığınca mağara yakınında yapılan kulübeye taşınan 80 yaşındaki İskender Gündüz, kulübenin dışındaki bankta çobanlar tarafından hareketsiz bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gündüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gündüz'ün cenazesi, bugün öğle saatlerinde mahalledeki cemevinde düzenlenen törenin ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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