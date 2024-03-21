Türkiye’nin en soğuk ili belli oldu! İşte o şehir...

Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan meteorolojik parametrelerde bu gece eksi 8,9 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin en soğuk ili belli oldu! İşte o şehir...
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Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk ili sıfırın alında 8,9 dereceyle Bolu’nun kayak turizmi merkezi Kartalkaya olarak kayıtlara geçti.

Kayak merkezindeki kar kalınlığı ise 152 santimetre olarak açıklandı. Kartalkaya Kayak Merkezi’nde hava sıcaklığı eksi 8,9 derece olarak ölçülürken, Erzurum, Palandöken, Doğu Anadolu Gözlemevi eksi 8,2 dereceyle ikinci sırada yer aldı. Türkiye’nin en soğuk üçüncü yeri ise eksi 7,9 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi oldu.

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