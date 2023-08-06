Ankara'da minik kızın motosikletle ölüm yolculuğu! Görenlerin kanını donduran görüntüler

Trafikte motosiklet yoğunluğu artarken maalesef motosikleti bilinçsizce kullanan sürücüler de yollarda boy gösteriyor. Ankara'da bir motosiklet kullanıcısı hem kendi canını hem de arkasına yolcu olarak aldığı minik kızın canını hiçe saydı. Küçük kızın ölüm yolculuğu görenlerin kanını dondurdu.

Ankara'da minik kızın motosikletle ölüm yolculuğu! Görenlerin kanını donduran görüntüler
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Türkiye, ulaşımda motosiklete yöneliyor. Ucuzluğu, trafikte rahat olması ile tercih edilir oldu. Özellikle pandemi döneminde motosikletli kuryelere ihtiyacın artması, motosiklet pazarının büyümesine katkıda bulundu. Bütün bunların yanında motosiklete erişim arttıkça, tehlikeli sürüşlerin de sayısı arttı. Bilinçsizce ve duyarsızca motosiklet başına geçen bazı sürücüler, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor.

Ankara'da minik kızın motosikletle ölüm yolculuğu! Görenlerin kanını donduran görüntüler - Resim : 1

ANKARA'DA KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Duyarsız motosiklet sürücülerine örnek olacak bir olay Ankara'da yaşandı. Ankara'da bir motosiklet sürücüsü, arka kısmına minik bir kız çocuğunu aldı. Hem sürücünün hem de minik yolcusunun hiçbir korumaya sahip olmadan yolculuk yapması, görenlerin kanını dondurdu. 

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Keçiören ilçesinde meydana gelem olayda, bir yakını ile birlikte motosiklette kasksız ve ekipmansız yolculuk eden kız çocuğu, trafikte yürekleri ağızlara getirdi. Kendi canı ile çocuğun canını tehlikeye atan sürücü duyarsız davranışıyla ‘pes’ dedirtti. Korku dolu o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# ankara # motosiklet # Trafik
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