Ankaralılar İçin Ulaşımda Kritik Karar

Ankara’da bir haftadır ulaşım krizi yaşanıyor. Özel Halk Otobüsü şoförleri 21 Eylül itibari ile ücretsiz ve abonman kart kullanıcılarını otobüse almamaya başladı.



Gerekçe ise esnafın artan maliyetleri. Artan akaryakıt fiyatlarından beli bükülen esnaf Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de destek alamayınca kararı uygulamaya başladı.

Bu Kez Esnaf Ve Vatandaş Karşı Karşıya Geldi

İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bu sözlerinin ardından büyüyen tartışma ile vatandaş ve belediye arasında kalan esnaf yeni bir karar aldı. Esnaf vatandaşı mağdur etmemek üzere ücretsiz ve abonman kart kullanıcılarını taşımama kararını bir süre askıya aldığını duyurdu.

Tüm Özel Halk Otobüs Esnafı Başkanı Kurtuluş Kara Yavaş’ın otobüsleri satın alması ile ilgili de görüşlerini belirtti.

Öte yandan Yavaş'ın destek verememesine gerekçe olarak gösterdiği ödenek ile ilgili esnaf Ak Partili belediye meclis üyeleri ile görüştü.