Antalya'da butik otelde yangın! 1 turist hayatını kaybetti
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir butik otelde yangın çıktı. Yangında 1 turist hayatını kaybederken 2'si ağır 11 kişi de yaralandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın paniği yaşandı.
Tarihi Kaleiçi'ndeki Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak'taki bir butik otelde yangın çıktı.
2 katlı otelde dumanların yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 1 turist yaşamını yitirdi, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı