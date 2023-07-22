Antalya'da butik otelde yangın! 1 turist hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir butik otelde yangın çıktı. Yangında 1 turist hayatını kaybederken 2'si ağır 11 kişi de yaralandı.

Antalya'da butik otelde yangın! 1 turist hayatını kaybetti
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Tarihi Kaleiçi'ndeki Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak'taki bir butik otelde yangın çıktı.

2 katlı otelde dumanların yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da butik otelde yangın! 1 turist hayatını kaybetti - Resim : 1

İtfaiye ekipleri, kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 1 turist yaşamını yitirdi, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da butik otelde yangın! 1 turist hayatını kaybetti - Resim : 2

Kaynak: Anadolu Ajansı

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