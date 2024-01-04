Antalya'da Büyük Operasyon! Kırmızı Bültenle Aranan 18 Kişi Yakalandı

Antalya'da güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı bir operasyona imza atıldı. Operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 18 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Antalya'da Büyük Operasyon! Kırmızı Bültenle Aranan 18 Kişi Yakalandı
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Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen çalışmanın ve çalışma sonrasında düzenlenen operasyonların ayrıntılarını Antalya Valiliği açıkladı.

Yapılan açıklamada, ekiplerin, kentte uluslararası düzeyde hakkında difüzyon kararı bulunan kişilerin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ekiplerin çalışmasında "silahlı soygun, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma veya üye olma, adam öldürme, adam kaçırma, saldırı, holiganizm, kara para aklama, hırsızlık, göçmen kaçakçılığı, rüşvet, yolsuzluk, nitelikli hırsızlık ve telif hakları ihlali" suçundan haklarında arama kararı bulunan 18 kişinin kaldığı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 Azerbaycan, 10 Rusya, 3 Kazakistan, 1 Moldova, 2 İran, 1 Kanada vatandaşı olmak üzere 18 kişi yakalandı.

Yakalanan kişiler emniyetteki işlemlerin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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