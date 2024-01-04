O Ülkede 2023 Yılında Cinayet Rekoru Kırıldı! Çarpıcı Rapor Açıklandı

Kosta Rika'da 2023 yılında ülke genelinde 907 kişi öldürüldü. Söz konusu sayı, ülkede bir sene içerisinde işlenmiş en yüksek cinayet sayısı olarak kayıtlara geçti.

O Ülkede 2023 Yılında Cinayet Rekoru Kırıldı! Çarpıcı Rapor Açıklandı
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Orta Amerika ülkelerinden Kosta Rika'da 2023 yılı içerisinde ülke genelinde 907 kişinin öldürüldüğü açıkladı.

Kosta Rika Adli Soruşturma Örgütü'nün (OIJ) raporuna göre, çeteler arası çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Raporda, 907 kişinin öldürüldüğü 2023'ün ülke tarihinde ulaşılmış en ölümcül yıl olduğu bildirildi.

Kosta Rika'da 2022'de 654 kişi öldürülürken, bu yıl 900'lü rakamlara ulaşılması ülkede endişelere yol açtı.

Nüfusu 5 milyonu aşan ülkede, güvenlik önlemleri yeniden masaya yatırılırken özellikle Orta Amerika'nın en güvenli ülkesi imajı ise korunmaya çalışılıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kosta Rika # cinayet
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